شكرا لقرائتكم خبر عن “الجمارك” تؤكد: يُمنع إدخال شجرة “الكريسماس” أو أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه يُمنع إدخال شجرة الميلاد “الكريسماس” إلى المملكة، وهي التي تُستعمل في احتفالات السنة الميلادية الجديدة.
وأشارت الجمارك خلال ردها على أحد الاستفسارات ، إلى أن المنع يتضمن أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية.
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