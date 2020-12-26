شكرا لقرائتكم خبر عن “الجمارك” تؤكد: يُمنع إدخال شجرة “الكريسماس” أو أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه يُمنع إدخال شجرة الميلاد “الكريسماس” إلى المملكة، وهي التي تُستعمل في احتفالات السنة الميلادية الجديدة.

وأشارت الجمارك خلال ردها على أحد الاستفسارات ، إلى أن المنع يتضمن أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية.