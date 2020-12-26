رئيس حركة العدل والمساواة السودانية: الشعب يقف مع قواته المسلحة لتثبيت الامن والاستقرار

وقال جبريل وهو عضو مجلس شركاء الحكم الانتقالي أيضا عقب زيارة لولاية القضارف قابل خلالها القادة العسكريين، إننا "نؤكد للقوات المسلحة وقوفنا التام معها لصون تراب الوطن"، بحسب وكالة أنباء السودان (سونا).

من جانبه، قال الفريق ركن خالد عابدين شامي، قائد العمليات البرية بالقضارف إن زيارة جبريل ترفع الروح المعنوية للقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية على العهد وصون الوطن وترابه.

© AP Photo / Hussein Malla

وقدم قائد العمليات البرية بالقضارف خلال الزيارة شرحا للوفد عن الأوضاع الأمنية بالحدود ومدي جاهزية القوات المسلحة لصد أي عدوان يستهدف الأراضي السودانية.

والسبت الماضي، أعلن الجيش السوداني وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ولاية القضارف شرقي البلاد، لتحرير ما سماها بـ"الأراضي المغتصبة"، قال الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانية، إن قواته أضحت قادرة على ردع أي عدو يعمل على زعزعة البلاد.

ودمر الجيش السوداني معسكرين لقوات وميليشيات إثيوبية على الحدود الفاصلة بين البلدين، وفي منطقة "سلام بر" بدأ استعادة مناطق كانت القوات الإثيوبية قد سيطرت عليها منذ 26 عاما.