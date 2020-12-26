شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بكفالة الحرية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد الفكى سليمان، أن الحكومة ملتزمة بكفالة حرية الأديان والعبادات لكافة المواطنين.

ودعا سليمان، خلال زيارته الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الدامر فى ولاية نهر النيل (شمال الخرطوم)، إلى ضرورة تنفيذ شعارات العهد الجديد المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة إلى واقع، وإشاعة المحبة والسلام بين السودانيين.

من جانبه، عبر القس زكريا بطرس راعى الكنائس بولاية نهر النيل ورئيس الكنيسة الكاثوليكية عن امتنانه لزيارة عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له للكنيسة الكاثوليكية؛ للتهنئة بأعياد الميلاد، وهنأه بالجهود التى بذلتها حكومة الثورة لخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بدورها، أكدت والى نهر النيل الدكتورة آمنه المكى استعداد حكومة الولاية لمعالجة كل قضايا المسيحيين بالولاية، مشيرة إلى أن حقوق العبادة مكفولة للجميع "مسلمون ومسيحيون".