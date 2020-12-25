شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«رئاسة الحرمين» يكشف عن أعداد المعتمرين والمصلين منذ بدء خطة العودة للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير إدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس أسامة الحجيلي، عن أعداد المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام منذ عودة الصلاة والعمرة بالمسجد الحرام.

وأكد في حديثه لقناة “الإخبارية” دخول ما يقارب 5 ملايين معتمر ومصل إلى الحرمين الشريفين منذ بدء خطة العودة للعمرة والزيارة.

وأوضح، أن عدد المعتمرين تجاوز المليون و50 ألف، بينهم قرابة 50 ألفا قدموا من خارج المملكة.

وكشف عن تمكين الرئاسة لأصحاب الهمم من أداء العمرة بسهولة ويسر، من خلال تخصيص مسارات خاصة لهم لتسهيل حركتهم.