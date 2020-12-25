شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الداخلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود ، وزير الداخلية ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تلقى، اليوم، الجرعة الأولى من اللقاح ، فيما قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.
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