شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الداخلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود ، وزير الداخلية ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تلقى، اليوم، الجرعة الأولى من اللقاح ، فيما قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.