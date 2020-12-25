شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: أخذ ولي العهد للقاح كورونا خطوة هامة وامتداد لحرص القيادة على مواجهة الجائحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن أخذ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقاح كورونا خطوة هامة وهو امتداد لحرص القيادة على تقديم كل ما من شأنه مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف أن هذا الحرص جعل المملكة في مقدمة الدول التي تبدأ في التطعيم المواطنين والمقيمبن، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه امتداد للنجاح الذي تم تحقيقه في الفترات السابقة.

وأكد أن حصول الجميع بالمملكة على لقاح كورونا هو الطريق للحصانة من الفيروس، لافتاً إلى أن هناك بروتوكولات لعودة السفر من أجل حماية المسافرين.

وشدد أن أخذ لقاح كورونا يعتبر من الأشواط الأخيرة للقضاء على جائحة كورونا في المملكة.

ونصح بضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للقضاء على الجائحة وجعلها جزء من الماضي.