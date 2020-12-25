إيطاليا تضبط أطنانا من المخدرات وتزعم أن "حزب الله" وراءها

نشرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" تقريرا تطرقت فيه إلى ضبط السلطات الإيطالية شحنة مخدرات تزن نحو 15 طنا.

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وقالت الوكالة: "كشفت السلطات الإيطالية أنها ضبطت نحو 15 طنا من مخدر الأمفيتامين الكبتاجون".

وأوضحت أن قيمة تلك المخدرات المالية تصل لنحو مليار دولار، مضيفة "بين البحث أن حزب الله اللبناني وراءها".

وأكملت قائلة "بحسب التحقيق الذي أشرفت عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية".

وأكدت الشرطة الإيطالية أن "مادة الكبتاجون، التي ضبطت في الحاويات التابعة لحزب الله، تباع في منطقة الشرق الأوسط، بصورة رائجة بين صفوف المقاتلين للحد من الشعور بالخوف والألم".