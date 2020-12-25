وأوضح المسؤول العسكري الصومالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية "ومع" أن ذلك حدث خلال عملية تم تنفيذها في مدينة غارباهاري بمنطقة جيدو جنوبي البلاد.
© Sputnik . Yuri Abramochkin . مقديشو الصومال
وقال قائد العمليات في غارباهاري، آدم عبدي حيرشي، "تقدمت قواتنا باتجاه مناطق كان يختبئ فيها الإرهابيون، وقتلنا 7 مقاتلين من حركة الشباب خلال مواجهات عنيفة".
وأضاف بقوله "الجيش كان قد حصل على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين تابعين للحركة، التابعة لتنظيم (القاعدة)، في ضواحي المدينة".
وكان ما لا يقل عن 16 شخصا، بينهم أربعة من كبار ضباط الجيش الصومالي، قد لقوا حتفهم يوم الجمعة الماضي، فيما أصيب آخرون بجروح بتفجير انتحاري نفذته حركة "الشباب" أمام ملعب غالكايو في ولاية غالمودوغ وسط الصومال، حيث كان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء، محمد حسين روبل، خطابا.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن الصومالية تقتل 7 عناصر من حركة "الشباب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.