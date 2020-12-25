الكاظمي: أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات

وكتب رئيس الوزراء العراقي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الجمعة أن:
"أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".
وأضاف أنه تم العمل من أجل إعادة الثقة بين الشعب والأجهزة الأمنية والدولة والجيش العراقي قائلا:
"عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".
وختم الكاظمي: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".
وعلى مدار أشهر، شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.
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