وقال الصدر في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "العراق الحبيب، وقع ضحية الصراع الأمريكي – الإيراني، وتضرر بصورة لا يصح السكوت عنها، كأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفيروسية، وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب".
وتابع "أوجه ندائي لجمهورية إيران، الجارة العزيزة، أن تبعد العراق عن صراعاتها وأننا لن نتركها في شدتها إذا ما حفظت العراق وحكومته الهيبة والاستقلال".
وأكمل قائلا "واحذر الاحتلال من تماديه في ذلك الصراع، فالعراق والعراقيون ليسوا طرفا في نزاع، ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب".
وكان مقتدى الصدر قد وجه رسالة إلى الدول المجاورة للعراق في بيان سابق، قال فيه: "أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فورا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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