اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه إسرائيل

القدس – سبوتنيك. أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنه "تم اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار".

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من جانبه قال أفيخاي أردعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب إطلاق الصاروخين إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وتحديد موقع إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراضهما".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أنهى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مناورات عسكرية، تحاكي الحرب على قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه انتهى التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة، ويهدف إلى فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب محتملة.

وذكر أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات مختلفة دفاعية وهجومية وعملياتية، وآلية التعامل معها بحرا برا وجوا، كما اختبر قدرات العمل المشترك بين الأذرع كافة.

​وأشار إلى هذا التمرين يعد واحدا من التدريبات المدرجة مسبقًا لعام 2020، وجاء من أجل تعزيز وتطوير جهوزية القوات لأي تصعيد في الجبهة الجنوبية المقابلة لقطاع غزة.