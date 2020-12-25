محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا... فيديو

وقال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تعليقا على الحدث: "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الوزير أن "ما تحقق من مكتسبات للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية، فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا، مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: "اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس".

ووجه الأمير محمد بن سلمان، الجمعة الماضية، رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء، عن مجهوداتهم في مكافحة الجائحة، معربا عن شكره للفريق الصحي "الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية".

من جانبها قالت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن كل من تلقى لقاح كورونا "بخير وعافية". وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه لم تظهر أي أعراض على من تلقى لقاح كورونا.