شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تُسجِل 246 إصابة مؤكدة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 246 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الإصابات إلى 13364 شخصاً. وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية اليوم تسجيل 297 حالة شفاء جديدة ليصل الإجمالى إلى 9787 حالة.. بينما توفى 13 مريضاً بالفيروس ليصل الإجمالى إلى 314 وفاة، مع وجود 60 حالة خطيرة فى المستشفيات الموريتانية.

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تُسجِل 246 إصابة مؤكدة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.