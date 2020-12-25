شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل «الإخبارية»: تدشين مركز ثانِ لتطعيم لقاح «كورونا» شمال جدة قريباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعرض مراسل قناة ” الإخبارية” في محافظة جدة استمرار عمليات التطعيم في مركز اللقاح المقام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمنطقة مكة المكرمة، حيث توافد المواطنون والمقيمون لتلقي اللقاح ضمن الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة.

وأوضح مراسل “الإخبارية” أن وزارة الصحة جهزت المركز بما يقارب من 83 غرفة لتلقي اللقاح كمرحلة أولى، وتحديدًا في الصالة الجنوبية للمطار.

وتسعى الوزارة لتنفيذ المراحل التالية في المركز، والتي تشمل تجهيز 500 غرفة أخرى في المرحلة الثالثة، بغرض استقبال 30 ألف مستفيد، كما تعمل حاليا على تجهيز مركز آخر للتطعيم في جدة، وتحديدًا في أرض المعارض شمال المدينة، ليكون المركز الثاني هناك.