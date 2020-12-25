شكرا لقرائتكم خبر عن أوبو تعلن عن هاتفها الجديد “+Reno 5 Pro”.. تعرّف على المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الأحدث+Reno 5 Pro، الذي يأتي بشاشة من نوعAMOLEDبقياس 6.55 إنشات وبدقة 1080×2400 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 ومعدل التحديث 90 هرتز و 1100 شمعة في المتر المربع الواحد للسطوع.

ويعمل الجهاز بمعالجSnapdragon 865ثماني النواة مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المقترنة بـ 128 أو 256 جيجابايت من وحدة التخزين الداخلية من نوعUFS 3.1، على التوالي.

ولا يوجد دعم لبطاقةmicroSD، وهناك بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 65 واط بفضل تقنيةOppo SuperVOOC 2.0، كما يدعم الهاتف الشحن السلكي العكسي.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرباعية بعدسة أساسة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعرSony IMX766مع فتحةf/1.8وOIS، إلى جانب العدسة المقربة بدقة 13 ميجابكسل بفتحةf/2.4، وهناك عدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل بفتحةf/2.2وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحةf/2.4، بينما يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابيكسل.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى أندرويد 11 مع واجهة المستخدمColorOS 11، ومكبرات الصوت الاستريو مع ضبطDolby Atmos، ومستشعر الطيف اللوني، وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

وتشمل خيارات الاتصال 5Gو 4G LTEوWi-Fi 6وBluetooth v5.2وGPS/A-GPSوNFCومنفذUSBمن النوعC.

وتتضمن المستشعرات الموجودة مقياسًا للتسارع والإضاءة المحيطة ومستشعر درجة حرارة اللون والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب.

ويتوفر+Reno 5 Proفي الوقت الحالي في الصين فقط، وتبدأ الطلبات الأولية في 18 يناير، بينما تبدأ المبيعات الفعلية في 22 يناير.

وتباع نسخة 8/128 جيجابايت بسعر 610 دولار أمريكي، بينما تباع النسخة 12/256 جيجابايت بسعر 690 دولار أمريكي.