شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يتحدث مع العاهل المغربى ويدعوه لزيارة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه تحدث اليوم الجمعة مع العاهل المغربى الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل. وأضاف البيان الإسرائيلى أن الزعيمين تحدثا عن المضى قدما بناء على الاتفاق الذى تم بوساطة أمريكية وأعلن عنه هذا الشهر لتطبيع العلاقات الثنائية.

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