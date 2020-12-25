المغرب يسجل 2329 إصابة و40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل 2329 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 428 ألفا و193 حالة.
وأفادت الوزارة- فى بيان اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و941 ألفا و378 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.
وأضافت أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 7 آلاف و170 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 391 ألفا و920.
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