شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالعراق تنفى إخلاء مبناها وتؤكد استمرارها بالعمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة عن إخلاء مبناها، مؤكدة استمرارها فى العمل، وذكرت السفارة الأمريكية ذلك عبر حسابها على تويتر، التى نقلتها وكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).
وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق قد أعلنت الأحد الماضي، إصابة جندى عراقى وإلحاق أضرار بعدد من الشقق السكنية و14 سيارة نتيجة سقوط 8 صواريخ داخل المجمع السكنى فى المنطقة الخضراء ومحيطها، وكذلك أضرار طفيفة فى مجمع السفارة الأمريكية.
فى حين أعلنت قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ التى استهدفت المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد، والتى تسببت فى وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.
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