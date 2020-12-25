شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية": وفاة جديدة بكورونا فى صفوف الجالية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 333 حالة.
وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية لليوم الثانى على التوالى ليستقر عدد الإصابات عند 8 آلاف و767 حالة.
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