“التحالف”: ارتطام لغم بحري زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية في البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ارتطام لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بسفينة شحن تجارية. ووفقا لقناة “الإخبارية” فإن الواقعة حدثت جنوب البحر الأحمر، وأن السفينة أصيبت بأضرار طفيفة في مقدمتها دون وقوع خسائر بشرية.

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