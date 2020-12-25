«أمازون» تطلق وظيفة المكالمات الجماعية في الاتصالات الهاتفية الصوتية والفيديو

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت شركة أمازون وظيفة المكالمات الجماعية في الاتصالات الهاتفية الصوتية ومكالمات الفيديو. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة تتيح لما يصل إلى 7 أشخاص المشاركة في مكالمة هاتفية صوتية أو بالفيديو باستخدام تجهيز التحدث الحر، بشرط اقتناء جهاز مزود بالمساعد الصوتي Alexa مثل Echo و Echo Dot و Echo Show.

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