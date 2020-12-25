شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الدفاع القومى بالنواب الليبى يدين التطاول التركى المستمر اتجاه ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب طلال الميهوب بأشد العبارات التطاول المستمر واللا محدود من جانب تركيا على ليبيا، وكأن ليبيا محمية تركية أو إحدى ولايتها، مستنكرًا الصمت غير المبرر من قبل رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز،على الخروقات التركية المستمرة منذ توقيع اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال الميهوب- وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الجمعة- إن "الكل يعلم ما يقوم به أردوغان وأعاونه فى طرابلس، من خلال هذه الاتفاقية، فى عرقلة إجراء العملية الانتخابية"، معتقدا أن "التدخل التركى فى ليبيا بهذا الشكل السافر يعتمد على لعبة دولية تشارك فيها أطراف دولية قد تريد استمرار الفوضى، ليطلب تدخلها بشكل مباشر فى ليبيا لوضع حد للعبث التركي".

وشدد على أن "ليبيا لن تكون إلا واحدة وموحدة وذات سيادة"، معتبرًا أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج ونظيرتها التركية غير شرعية، مضيفا "نحن كمجلس نواب شرعى متواجد فى شرق البلاد والقوات المسلحة، لن نسجل فى التاريخ أننا نطلب دعم دولى لإيقاف العبث التركي، ونحن قادرون ولدينا ثقة فى قواتنا المسلحة بأنها ستكون فى الموعد إذا لم يضع المجتمع الدولى حدا لهذا العبث".