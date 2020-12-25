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الأردن يُسجِل 30 حالة وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن إجمالى عدد الإصابات ارتفع إلى 285 ألفا و306 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 25283 حالة، مع ارتفاع إجمالى عدد الوفيات إلى 3711 حالة، كما بلغ إجمالى عدد الحالات المؤكّدة التى تتلقى العلاج فى المستشفيات 915 حالة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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