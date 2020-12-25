أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن ارتطام لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بسفينة شحن تجارية بجنوب البحر الأحمر. وأضافت بأن أضراراً طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : ارتطام لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بسفينة شحن بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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