التحالف العربي: ارتطام لغم بحري بسفينة تجارية جنوبي البحر الأحمر

وأفاد التحالف العربي في بيان نشرته

#التحالف: ارتطام لغم بحري زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 25, 2020

"الإخبارية" السعودية الرسمية، بأن اللغم البحري زرعه "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وأشار التحالف إلى أن اللغم البحري أحدث أضرار مادية في مقدمة السفينة التجارية، من دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

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وقال التحالف في بيانه: "يواصل الحوثيون زراعة الألغام البحرية جنوبي البحر الأحمر وباب المندب، ما قد يهدد الملاحة البحرية في المنطقة".

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق، تدميره عدد من الألغام البحرية، التي زرعها الحوثيين، بحسب قوله، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال التحالف في بيانه: "الألغام إيرانية الصنع من نوع صدف، وتم اكتشافها خلال الـ24 ساعة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل حول مواقع العثور عليها.

أضاف التحالف أنه بذلك يكون قد دمر 175 لغماً بحرياً "زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن".

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وحتى بعض المصالح أراضي المملكة.