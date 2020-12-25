ونشرت وزارة الصحة السعودية،
عبر حسابها على موقع "تويتر" روى فيها المسن السعودي قصته مع لقاحات الأوبئة المختلفة منذ نصف قرن تقريبا.
الحصبة— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 21, 2020
الكوليرا
الجدري
اللقاح، هو ما يكتب قصة انتهاء هذه الأوبئة بإذن الله. pic.twitter.com/N3VkqVggRD
وقال المسن إنه حصل قبل نصف قرن تقريبا على لقاح الجدري، وتمر الأيام وأحصل الآن على لقاح "كوفيد 19".
© AP Photo / Amr Nabil
وتابع المسن السعودي "أخذت اليوم لقاح كورونا وقبل 55 عاما حصلت على لقاح الجدري، لكن الآن هناك طرق مبتكرة للحصول على اللقاحات".
وأكمل بقوله "حملت تطبيق صحتي، وقمت بتسجيل كافة بياناتي وانتظرت وقتًا وجيزًا، ثم تلقيت اتصالًا من وزارة الصحة وأفادوني بالتوجه إلى المركز المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا".
واستدرك قائلا "بمجرد دخولي بوابة المركز استقبلوني بالترحيب إلى أن أخذت الجرعة الأولى من اللقاح والحمد لله، لم أشعر بأي أعراض أو ألم".
وتحدث المسن السعودي بحصوله على لقاح الجدري قبل 55 عاما، بقوله " أتى إلينا في ذلك الوقت موفدون من وزارة الصحة بمركبة صغيرة في وادي الدواسر، متنقلين بين الأحياء السكنية، فتلقيت تطعيم الجدري، وكان صعبًا جدًّا؛ فهو عدة وخزات، أما تطعيم كورونا فحقنة خفيفة لا تشعر معها بأي ألم".
كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يكشف سرا عمره نصف قرن وعلاقته بفيروس كورونا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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