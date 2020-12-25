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سعودي يكشف سرا عمره نصف قرن وعلاقته بفيروس كورونا... فيديو

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ونشرت وزارة الصحة ،

عبر حسابها على موقع "تويتر" روى فيها المسن السعودي قصته مع لقاحات الأوبئة المختلفة منذ نصف قرن تقريبا.

وقال المسن إنه حصل قبل نصف قرن تقريبا على لقاح الجدري، وتمر الأيام وأحصل الآن على لقاح "كوفيد 19".

© AP Photo / Amr Nabil

وتابع المسن السعودي "أخذت اليوم لقاح وقبل 55 عاما حصلت على لقاح الجدري، لكن الآن هناك طرق مبتكرة للحصول على اللقاحات".

وأكمل بقوله "حملت تطبيق صحتي، وقمت بتسجيل كافة بياناتي وانتظرت وقتًا وجيزًا، ثم تلقيت اتصالًا من وزارة الصحة وأفادوني بالتوجه إلى المركز المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا".

واستدرك قائلا "بمجرد دخولي بوابة المركز استقبلوني بالترحيب إلى أن أخذت الجرعة الأولى من اللقاح والحمد لله، لم أشعر بأي أعراض أو ألم".

​وتحدث المسن السعودي بحصوله على لقاح الجدري قبل 55 عاما، بقوله " أتى إلينا في ذلك الوقت موفدون من وزارة الصحة بمركبة صغيرة في وادي الدواسر، متنقلين بين الأحياء السكنية، فتلقيت تطعيم الجدري، وكان صعبًا جدًّا؛ فهو عدة وخزات، أما تطعيم كورونا فحقنة خفيفة لا تشعر معها بأي ألم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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