شكرا لقرائتكم خبر عن أب يمنى يروى كيف قتلت ميليشيات الحوثى زوجته أمام أطفاله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مواطن يمني، يعيش في محافظة إب وسط اليمن، تفاصيل الاعتداء على زوجته من قبل عناصر لمليشيات الحوثى وضربها من قبل المليشيات حتى الموت أمام أطفالها الأربعة، حيث اعتدوا عليها بالضرب عليها حتى فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى، وفق ما نقلت قناة العربية.

وقال الزوج اليمني، في مقطع فيديو نقلته قناة العربية: "ابنى لا يزال يعانى من هول ما شاهده، والناس قولى لى في رجل يقصد به عبد الملك الحوثى منصف للمظلوم وهذا كذب، واقتحم منزلي مجموعة من عصابات الحوثي يتزعمهم رجل يدعى أبو بشار وأخوته، وجاءوا بعد صلاة الفجر".



الزوج يروى واقعة مقتل زوجته

وتابع: "لم يكن في المنزل إلا زوجتي وأولادها الصغار، وقاموا بتفتيش البيت والاعتداء على الزوجة بحجة أنه مطلوب القبض علي"، لافتا إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب من المليشيات.

وفى وقت سابق، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مقتل 10 من القناصة التابعين لميليشيات الحوثى، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأظهرت لقطات فيديو لحظ رصد القناصة الحوثيين واختبائهم وسط المزارع واستهدافهم من قبل قوات التحالف، وفق ما نقلت العربية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات الحوثية، مؤخراً إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، كما ونشر الإعلام العسكرى فيديو يوثق مصرع القناصة العشرة للميليشيات الحوثية.

ووفق العربية، قالت مصادر عسكرية، إن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل فاشلة من مناطق سيطرتها في قرية المقانع وقرية الشعينة باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب وجنوب شرقي حيس.