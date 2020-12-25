شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون السعودى عن ارتطام لغم بحرى زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر، وأكد أن أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، بحسب "واس".

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