شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انفجار يستهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولى بمحافظة المثنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بأن انفجاراً استهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولى فى مدينة السماوة بمحافظة المثنى.
وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز"، "إن عبوة ناسفة كانت مزوعة على جانب الطريق الدولي في مدينة السماوة، انفجرت ظهر اليوم أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولى".
وأضاف المصدر أن الانفجار لم يسفر عن قتلى أو جرحى، لكنه تسبب بحدوث أضرار مادية بعدد من عجلات الرتل.
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