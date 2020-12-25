شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يشيد بموقف السودان بعد فتحه الحدود أمام الفارين من إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي أشاد بموقف السودان لفتحه الحدود أمام الفارين من إثيوبيا.

وأكد اللواء ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، أن القوات المسلحة تقف الآن فى كل مناطق السودان تحمي الأرض والعرض، موضحا أنه تم تأمين الحدود الشرقية للبلاد تماماً واستعدادها، لحماية كل ما يمس أرض السودان، وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، في بيان اليوم /الخميس/، أن الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة، بحثت مع اللواء ركن يس إبراهيم يس، الوضع الأمنى والترتيبات لحماية المدنيين في مناطق الإنتاج و كل بقاع السودان بعد توقيع اتفاقيات السلام.