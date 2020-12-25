شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس فى ليبيا إلى 97653. وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم /الجمعة/ - بأن 628 تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 68289، مشيرا إلى تسجيل 16 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1415 منذ بدء انتشار الوباء.

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