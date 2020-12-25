شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع بوجدانوف آخر المستجدات فى الساحة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور عارف علي النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، يرافقه المستشار السياسي بالتكتل محمد بوصفيطة، مع ميخائيل بوجدانوف، ممثل الرئيس الروسى الخاص لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، في مقرّ وزارة الخارجية الروسيّة في مُوسكو.

وقال تكتل إحياء ليبيا في بيان له إن اللقاء ركز على المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، وسبل الوصول للسلام في ليبيا، وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي يعاني منها المواطن الليبي.

كان القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر قد وجه رسائل شديدة اللهجة إلى القوات التركية والمرتزقة المنتشرين في الأراضى الليبية ، مؤكدا أن المواجهة مع المرتزقة الأتراك حتمية في ظل تحشيد تركيا للمرتزقة وبناء القواعد العسكرية في ليبيا بسبب أطماعها للسيطرة على حقول النفط الليبي.

وأكد المشير حفتر في كلمة له خلال حضوره عرضا عسكريا احتضنته مدينة بنغازي شرق البلاد بمناسبة احتفالات الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال على وجوب رفع الليبيين مدنيين وعسكريين راية التحرير من جديد وأن يتولى جنود وضباط الجيش الليبى مهام تصويب البنادق وقذائف ونيران المدافع نحو العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل للتأريخ النضالي والمتحدي لكبرياء الشعب الليبي وسيادته فوق أرضه.

وأضاف المشير حفتر أنه لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن وسلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرض ليبيا الطاهرة، مؤكدا أن العدو المحتل لا خيار أمامه إلا ان يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية إذ لا خير اليوم أمام الليبيين جميعا رجال ونساء إلا المقاومة.

وتطرق المشير حفتر إلى جنوح قوات الجيش الليبى للسلم كثيرا واستجابتها للمجتمع الدولي الداعي بإلحاح إلى وقف إطلاق النار، فضلا عن الانخراط فيما افضت إليه المؤتمرات الدولية من قرارات لحفاظ الأرواح والممتلكات على أمل أن يراعي العالم إرادة الليبيين وحقوقهم وطموحاتهم المشروعة وان يفرض ارادته لصنع السلام.