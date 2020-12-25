شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة تقود الشرطة العراقية للقبض على قاتلى السلمانى أمام منزله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كاميرا مراقبة لحظة اغتيال مرشح عراقي في الانتخابات البرلمانية العراقية يدعى عبد المنعم رشيد السلماني أمام منزله في حي الجامعة بالعاصمة بغداد، وعرضت "العربية" مشاهد تظهر شخصان مسلحان وهما يلاحقان الضحية داخل منزله الواقع في حي الجامعة ببغداد، وبعد أن أطلقا عليه النيران لاذا بالفرار قبل أن يتم القبض عليهما.

وأعلنت الشرطة العراقية، الخميس، اعتقال المتهمين بقتل مرشح للانتخابات البرلمانية، قبل يومين في منزله بالعاصمة العراقية بغداد، وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها تمكنوا من "اعتقال قتلة المرشح للانتخابات المقبلة المحامي عبد المنعم رشيد السلماني خلال 72 ساعة فقط من عملية الاغتيال".



لحظة اغتيال مرشح عبالانتخابات العراقية

وأوضح البيان أن "قتلة المرشح كانوا شخصين اثنين، تم تعقبهما أثناء هروبهما إلى محافظة السليمانية"، مبيناً أن عملية الاعتقال تمت "بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان".

وتابع البيان "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمنزله في حي الجامعة، تمكنت عناصر جهاز الأمن الوطني في شمال محافظة بغداد خلال اثنين وسبعين ساعةً، بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان، من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وذلك بعد تعقبهما أثناء هروبهما إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهما السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة"، وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، قد أعلن أن السادس من يونيو المقبل سيكون موعدا للانتخابات البرلمانية العراقية.

وعلى جانب آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية اليوم /الجمعة/ إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شمالي مدينة الرمادي، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن جهاز مُكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيثُ تمكن من إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية، فجر اليوم، فى قضاء هيت شمالى مدينة الرمادى".