شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا فى الرياض يحصل على لقاح كورونا بأحد مراكز التطعيم بالمملكة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل السفير الألماني في السعودية يورغ راناو، على جرعة لقاح كورونا في أحد مراكز اللقاح في العاصمة الرياض، اليوم الجمعة، وعبر السفير الالماني في رسالة له على حساب السفارة الألمانية عن سعادته بعد خضوعه للتطعيم من عدوى كورونا، وقدم الشكر لوزارة الصحة السعودية قائلا: "أود أن أشكر وزارة الصحة السعودية لإتاحة هذه الفرصة. أنا فخور بشكل خاص بأن اللقاح الذي تلقيته اليوم تم تطويره إلى حد كبير في ألمانيا".



السفارة الالمانية على تويتر

وبالأمس، كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت تدشين مركز لقاحات كورونا فى محافظة جدة والبدء فى تطعيم المواطنين لمنع تفشي الوباء، ونشر الحساب الرسمى لوزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية على "تويتر"، صور من أول تطعيم لأول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا.



السفير قبل التطعيم بلقاح كورونا



السفير الالمانى



سفير المانيا فى السعودية

وبلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه السابع أول أمس الأربعاء، أكثر من نصف مليون شخص، فى أكبر حملة تحصين ضد فيروس تقوم بها المملكة طوال تاريخها.

وتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف شخص في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة، مضيفة أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان.

وقالت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا المتحور، أن بعض طفرات الفيروسات قد تؤدى إلى تقليل تأثيرها، مشيرة إلى أن تحور كورونا لا يعنى أننا نواجه فيروسا جديدا، وذكرت أن خطة توزيع اللقاح مستمرة، ولم يطرأ عليها أى تغيير، مشيرة إلى أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.