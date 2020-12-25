شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تضبط شخص أثناء محاولته الهجوم على مقر أمنى بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن بتونس العاصمة، ألقت القبض على شخص حاول اقتحام مقر أمنى والاعتداء على أحد أفراده.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم رصد الشخص المذكور الذى تبدو عليه مظاهر التشدد ويحمل آلة حادة وتوجه نحو الوحدة الأمنية، مضيفة أنه تهجم على أحد أفراد الأمن؛ مما استوجب تدخل رئيس المنطقة بالمكان وشل حركته.



وأضافت أنه وبتفتيش منزل المعتدى تم حجز كتب ذات منحى تكفيرى وسكين كبير الحجم، إلى جانب بعض الوثائق الأخرى.. مشيرة إلى أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، أمرت بإحالته إلى وحدة البحث فى جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة وأمن البلاد.