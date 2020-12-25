شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس التونسى قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 26 ديسمبر الجاري إلى 23 يونيو 2021. وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن القرار جاء بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 164 لسنة 2020.

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