شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إلقاء القبض على 3 إرهابيين شمال الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية اليوم /الجمعة/ إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شمالي مدينة الرمادي. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن جهاز مُكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيثُ تمكن من إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية، فجر اليوم، فى قضاء هيت شمالى مدينة الرمادى"، مضيفا أن عملية القبض تمت بعد التوصل إليهم بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة.

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