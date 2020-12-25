شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تحبط محاولة تهريب 9 أطنان من مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات الجمارك المغربية بالمعبر الحدودى الكركرات، بالتنسيق مع سلطات الأمن المختصة من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
وذكر بيان لسلطات الجمارك بأن عملية مراقبة الشاحنات المتجهة إلى القارة الإفريقية، من خلال الكشف بجهاز الاشعة، تمكنت من ضبط 8862.5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، كانت مخبأة داخل حمولة من الأسماك المجمدة؛ وذلك على متن شاحنة للنقل الدولي متجهة نحو دولة مالي.
و قامت سلطات الامن بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكانت عناصر الأمن الوطني المغربى ، قد احبطت مع مصالح الجمارك بمعبر الكركرات،الأربعاء،عملية تهريب طنين و86 كيلوجراما من مخدر الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي محملة بالأسماك المجمدة كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.
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