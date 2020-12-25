شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تلغى عروض الاحتفال بالعام الجديد للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلغاء عروض الألعاب النارية، التي كان من المقرر إقامتها في منطقة خليج البحرين؛ احتفالاً برأس السنة الميلادية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الجمعة/ أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها البحرين ممثلةً في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وتأكيداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كورونا.
وأكدت الهيئة أن التكاتف مع الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، سيُعيد الحياة لطبيعتها مرةً أخرى، وستعود الفعاليات والاحتفالات من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تلغى عروض الاحتفال بالعام الجديد للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.