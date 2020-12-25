شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: الجيش السورى يقوم بتطهير 1.5 هكتار من الألغام خلال الـ 24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام على مساحة 1.5 هكتار.
وذكر المركز الروسي في بيان له اليوم الجمعة،أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 1.5 هكتار من الألغام في مدينة دوما بمحافظة دمشق وفي ومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.
وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى الأراضي السورية سواء من لبنان أو الأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرا أيضا إلى عدم تسجيل عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: الجيش السورى يقوم بتطهير 1.5 هكتار من الألغام خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.