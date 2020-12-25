شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى بغداد تستكمل إجلاء جميع موظفيها باستثناء السفير ومرافقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن السفارة الأمريكية فى بغداد تستكمل إجلاء جميع موظفيها باستثناء السفير ومرافقيه.

وأكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمى، أن بلاده تعمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء، وقال الغانمي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، "نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها فى بغداد"، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقى الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية.