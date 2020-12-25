شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زعيم المعارضة فى مالى جراء إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عائلة زعيم المعارضة فى مالى "سومايلا سيسي" اليوم الجمعة أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 71 عاما، وذلك عقب شهرين من إطلاق سراحه خلال صفقة تبادل رهائن . ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن أحد أفراد عائلة سيسى قوله ان زعيم المعارضة توفى فى فرنسا عقب نقله إليها لتلقي العلاج بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وكان قد تم اختطاف زعيم المعارضة في مالي "سومايلا سيسي" خلال مشاركته بجولة انتخابية في 26 مارس الماضي،تمهيدا للاستحقاق التشريعي، في عملية غير مسبوقة تطاول شخصية سياسية بهذا المستوى في معقله الانتخابي "نيافونكي" بمنطقة "تمبكتو".

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زعيم المعارضة فى مالى جراء إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.