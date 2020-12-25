السعودية تسجل 178 إصابة و9 وفيات وشفاء 207 حالات من فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السعودية سجلت 178 إصابة و9 وفيات وشفاء 207 حالات من فيروس كورونا المستجد.
أعلنت وزارة الصحة السعودية تدشين مركز لقاحات كورونا فى محافظة جدة والبدء فى تطعيم المواطنين لمنع تفشي الوباء، ونشر الحساب الرسمى لوزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية على "تويتر"، صور من أول تطعيم لأول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا.
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