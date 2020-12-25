شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2020 ومواصفاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

اعتمد الكثيرون مؤخراً على سماعات الرأس اللاسلكية ، واعتبروها مثالية نظراً لما توفره للشخص من التحرر من عبء الكابلات المتشابكة .

وفيما يلي أفضل سماعات لاسلكية تم طرحها خلال عام 2020، بحسب ما ورد في موقع “تومز غايد” الإلكتروني:

سوني WH-1000XM4

الحجم والوزن: 9.94× 3.03 × 7.27 بوصة، 8.95 أوقية

عمر البطارية (المصنف): 30 ساعة

نطاق البلوتوث: 40 قدمًا (12 مترًا)

دعم المساعد الرقمي: نعم

تتميز بصوت رائع ونطاق كامل من الترددات، الرائعة التي تزيد من الوظائف. إذا كان إلغاء الضوضاء هو ما تبحث عنه حقًا، فإن WH-1000XM4 هي السماعة المثالية لتحقيق ذلك. تعمل خيارات الاتصال وأدوات التحكم باللمس بسلاسة.

Bose 700

الحجم والوزن: 8 × 9.5 × 2 بوصة، 8.8 أوقية

عمر البطارية: 20 ساعة

نطاق البلوتوث: 30 قدمًا (10 أمتار) |

تتميز السماعات بفعاليتها في إلغاء الضوضاء مع السماح لك في الوقت نفسه بأن يتم سماعك بوضوح عند التحدث إلى شخص ما على الهاتف أو استخدام مساعد رقمي ، كما تتميز بجوة الصوت، حيث تقدم صوتاً نظيفًا ومتوازنًا

Apple AirPods Pro

الحجم والوزن: 2.4 x 1.7 x 0.9 بوصة ، 8.8 أونصة

عمر البطارية: 4.5 ساعات

نطاق البلوتوث: 30 قدمًا (10 أمتار) |

دعم المساعد الرقمي: نعم

يتصدر مجموعة الميزات الخاصة بهذه السماعات، إلغاء الضوضاء لدى التواجد ضمن الحشود أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

Apple AirPods Max

الحجم والوزن: 7.4 × 6.6 × 3.3 بوصة، 13.6 أونصة.

عمر البطارية: 20 ساعة

نطاق البلوتوث: 33 قدمًا (10 أمتار) |

تتميز بإلغاء فعال للضوضاء، بالإضافة إلى الصوت المكاني الذي يخلق تأثيراً صوتياً محيطاً ملفتاً أثناء تحريك الرأس ، كما أنها تتميز بجودة قوية، وغطاء أذن مريح من الاسفنج المرن.

Jabra Elite Active 75t

الحجم والوزن: 0.8 × 0.7 × 0.6 بوصة، 0.19 أونصة

عمر البطارية: 7.5 ساعة

نطاق البلوتوث: 30 قدمًا (10 أمتار)

دعم المساعد الرقمي: نعم

إذا كنت تبحث عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية التي توفر التوازن الصحيح للراحة الشخصية والصوت والميزات الرياضية ، فقم بإضافة Jabra Elite Active 75t إلى عربة التسوق الخاصة بك. من حيث التصميم، فهي أصغر بنسبة 22٪ من سابقتها، كما تتميز هذه السماعات بمقاومتها للماء.

يعد الصوت سمة مميزة أخرى لـ Elite Active 75t ، حيث يقدم صوتًا مفصلاً منح الموسيقى حضورًا حيويًا.