شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «الباحة»: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والمخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة, والمندق, والعقيق, وبني حسن, والقرى والأجزاء المجاورة لها.