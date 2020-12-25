الخطوط الجوية السعودية تكشف مصير التذاكر بعد تعليق الرحلات

وقالت الخطوط السعودية، إنها تسمح الإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلا، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين، والذي أكد: "كنت حاجزا لتذكرة يوم 22 ديسمبر؛ ولكن تم تعليق الطيران، هل يمكن لي الآن تعديل موعد التذكرة؟".

وأجاب الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع "تويتر"، "تتيح السعودية في حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا الإبقاء على التذاكر مفتوحة؛ بحيث يتسنى لك تعديلها مستقبلًا بدون رسوم مع مراعاة فروقات الأسعار إن وجدت".

وتابع "حاليًا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي".