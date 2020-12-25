ضجة في العراق... اختطاف ناشطة وتعذيبها بمثقاب كهربائي لمدة 4 أيام... فيديو

وأثارت مجموعة من الصور، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت أثار التعذيب على جسد الناشطة العراقية المعروفة بـ"مسعفة ساحة التحرير".

وكشفت انتصار ناهي، خلال تصريحات لقناة "الشرقية نيوز"، أن خاطفيها عذبوها، وثقبوا جسدها بمثقاب كهربائي، بالإضافة إلى تعذيبها بالكهرباء في رأسها، وجسدها.

وقالت إنها "خضعت لعمليات ترهيب بغية الضغط عليها من أجل تصوير فيديو تعترف فيه بأنها تابعة للسفارة الأمريكية، وتقبض أموالا من أجل الاحتجاج، أو أنها تابعة لحزب البعث، على خلفية نشاطها في الاحتجاجات الشعبية، قبل نقلها بعد إطلاقها إلى مستشفى اليرموك في بغداد؛ حيث وثق ناشطون ظهور آثار تعذيب على أنحاء جسدها".

وأضافت أن "مسلحين ملثمين قاموا باختطافها من وسط بغداد، واحتجزوها لمدة أربعة أيام بمكان مجهول، وبعد تعذيبها خلال تلك الفترة أطلقوا سراحها".

وكانت الناشطة العراقية أثارت ضجة منذ أيام، بعد اختفائها، وانتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها للاختطاف.