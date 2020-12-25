ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، عن أردوغان أن علاقة بلاده بإسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف، وتواجه تركيا بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم.
وأوضح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي في إسطنبول، بعد صلاة الجمعة، أن "لدى بلاده مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا… لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما، وسياسات إسرائيل بشأن فلسطين غير مقبولة".
وتابع أردوغان:
لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، وهذه هي نقطة خلافنا معها التي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل.
ويشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تمر بحالة من التوتر الشديد، حيث تبادلا طرد السفراء في عام 2018، على الرغم من قوة العلاقات التجارية بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل مستمرة على المستوى الاستخباراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.