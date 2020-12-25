انفجار في العراق يستهدف رتلا عسكريا... والإعلام الأمني: إصابة سائق إحدى الشاحنات

وعزت المصادر الانفجار إلى "عبوة ناسفة كانت مزوعة على جانب الطريق الدولي في مدينة السماوة، انفجرت صباح اليوم، أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي" حسب ما أفادت به "السومرية نيوز".

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وبعدها أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن الانفجار أشارت فيه إلى إصابة سائق إحدى سيارات الرتل.

وجاء في البيان الذي نشرته "السومرية" أن "الانفجار تم بعبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية" مشيرا إلى أن "الحادث أدى إلى إصابة سائق وأضرار بالعجلة".

جدير بالذكر أنه وفي سبتمبر/أيلول الماضي تعرض رتل عسكري ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي أيضا لانفجار بعبوتة ناسفة جنوبي صلاح الدين.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء الإسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء".

وفي وقت سابق، قتل عنصر أمني وجرح ثلاثة آخرون، إثر تفجيرين منفصلين استهدفا رتلين للتحالف الدولي في العراق، في العاصمة العراقية، بغداد، وطريق يربط محافظتين، وسط البلاد.

وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.