© REUTERS / Wana News Agency
ونقلت الوكالة عن العامري:
إن سليماني كان يشدنا إلى ضرورة العمل لتحرير العراق، كان أكثر منا حماسا وعرض نفسه للخطر من أجل العراق، وتواجد بالخطوط الأمامية، فقد استشهد في سبيل العراق.
وأضاف الأمين العام لمنظمة "بدر"، هادي العامري، أنه "إذا كان العدو يخيفنا بالشهادة، فنحن بالشهادة ننتصر على العدو".
ويشار إلى أنه، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل سليماني وقائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد الدولي.
وصوَّت البرلمان العراقي بالأغلبية، في الشهر نفسه، على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، عقب مقتل سليماني والمهندس.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحشد الشعبي": سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.