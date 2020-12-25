"الحشد الشعبي": سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريح العامري جاء في حديث خلال مؤتمر صلح عشائري في محافظة صلاح الدين العراقية، موضحا أن "الحاج الشهيد قاسم سليماني، بذل الجهد الكبير لتحرير العراق، كان حرصه على العراق قد يكون أكثر مننا".

ونقلت الوكالة عن العامري:

إن سليماني كان يشدنا إلى ضرورة العمل لتحرير العراق، كان أكثر منا حماسا وعرض نفسه للخطر من أجل العراق، وتواجد بالخطوط الأمامية، فقد استشهد في سبيل العراق.

وأضاف الأمين العام لمنظمة "بدر"، هادي العامري، أنه "إذا كان العدو يخيفنا بالشهادة، فنحن بالشهادة ننتصر على العدو".

ويشار إلى أنه، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل سليماني وقائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد الدولي.

وصوَّت البرلمان العراقي بالأغلبية، في الشهر نفسه، على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، عقب مقتل سليماني والمهندس.